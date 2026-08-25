Lamenta Fiscalía muerte de policía

El fiscal general de Justicia de Coahuila, Federico Fernández Montañez, lamentó la muerte de un policía estatal durante un enfrentamiento con civiles armados en Candela y reafirmó que el Estado mantendrá el blindaje de la entidad; dos civiles murieron en el ataque y uno está desaparecido.

El funcionario expresó sus condolencias a la familia del agente, quien murió en cumplimiento de su deber luego de resultar lesionado durante el enfrentamiento registrado después de las 4:30 horas de este martes.

“Mandamos desde aquí un mensaje muy respetuoso a toda la familia, pero también a todas y todos los integrantes de las fuerzas de seguridad municipales, estatales y federales que ponen en riesgo su vida y su integridad por cuidar nuestro estado”, señaló.

Fernández Montañez destacó que el policía tenía más de 10 años de servicio en las fuerzas estatales y municipales y lo describió como una persona de amplia experiencia y valor. El agente era originario de Coahuila, de la región sureste.

Detalles del enfrentamiento

El enfrentamiento ocurrió cuando elementos de la Policía Estatal detectaron un vehículo sospechoso en un camino de brecha, en una zona montañosa de Candela. Al intentar detenerlo, los tripulantes abrieron fuego contra las unidades.

Dos civiles armados fueron abatidos. Además, las autoridades aseguraron dos armas largas, ponchallantas y el vehículo en el que viajaban.

De acuerdo con los primeros indicios, en el vehículo viajaban posiblemente tres personas. Dos murieron en el enfrentamiento y una tercera podría permanecer en la zona, aunque hasta el momento no ha sido localizada.

Acciones de las autoridades

El fiscal general informó que los dos civiles abatidos no eran originarios de Coahuila: uno procedía del Estado de México y otro de Nuevo León. Sus identidades se mantienen bajo confidencialidad como parte de la carpeta de investigación.

Tras los hechos, elementos del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Marina se trasladaron a la zona. También se mantiene coordinación con autoridades de Nuevo León para reforzar la vigilancia en los límites entre ambas entidades.

Fernández Montañez informó que una aeronave sobrevolará la zona durante los siguientes días, mientras fuerzas estatales y federales realizan recorridos de vigilancia.

Blindaje en Coahuila

El funcionario sostuvo que el despliegue forma parte del blindaje permanente de Coahuila y aseguró que las autoridades mantienen presencia en todos los puntos de la región.

“Cuando haya un incidente de esta naturaleza en que abran fuego contra las fuerzas estatales o contra cualquier civil inocente, la respuesta del Estado va a ser contundente y determinante”, afirmó.

Reiteró que en Coahuila se mantendrá la coordinación entre corporaciones para prevenir hechos delictivos y evitar el ingreso de personas que pretendan atentar contra la población.