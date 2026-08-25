Dos planillas disputarán la presidencia del Colegio de Abogados de Acuña

CIUDAD ACUÑA, COAH. — Dos planillas contenderán por la presidencia del Colegio de Abogados, en una elección que se realizará este viernes, luego de concluir el periodo de la actual dirigencia.

José Alberto Vázquez Figueroa, candidato a la presidencia, señaló que su planilla combina experiencia y juventud, con el objetivo de mantener y fortalecer la relación y el trabajo en equipo entre los integrantes del gremio.

Indicó que existen diversos aspectos en los que se debe trabajar, entre ellos impulsar el crecimiento del Centro de Justicia y agilizar algunos procesos.

Asimismo, destacó que, de llegar a la presidencia, podrían impulsarse cambios y ajustes que, consideró, ya son necesarios para fortalecer el trabajo de los abogados y mejorar las condiciones para el ejercicio de su profesión.