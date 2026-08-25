Contactanos
Coahuila

Dos planillas disputarán la presidencia del Colegio de Abogados de Acuña

Elección se realizará este viernes; José Alberto Vázquez Figueroa plantea fortalecer la unidad del gremio y agilizar procesos de justicia.

Por Angel Garcia - 25 agosto, 2026 - 03:10 p.m.
Dos planillas disputarán la presidencia del Colegio de Abogados de Acuña
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

¿Por qué esto es relevante?

    ¿Preguntas y respuestas?

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      CIUDAD ACUÑA, COAH. — Dos planillas contenderán por la presidencia del Colegio de Abogados, en una elección que se realizará este viernes, luego de concluir el periodo de la actual dirigencia.

      José Alberto Vázquez Figueroa, candidato a la presidencia, señaló que su planilla combina experiencia y juventud, con el objetivo de mantener y fortalecer la relación y el trabajo en equipo entre los integrantes del gremio.

      Placeholder

      Indicó que existen diversos aspectos en los que se debe trabajar, entre ellos impulsar el crecimiento del Centro de Justicia y agilizar algunos procesos.

      Asimismo, destacó que, de llegar a la presidencia, podrían impulsarse cambios y ajustes que, consideró, ya son necesarios para fortalecer el trabajo de los abogados y mejorar las condiciones para el ejercicio de su profesión.

      Únete a nuestro canalArtículos Relacionados