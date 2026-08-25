Detienen a persona tras presunta discusión con empleados de CBP en puente Acuña-Del Río

CIUDAD ACUÑA, COAH. — Una persona fue detenida por personal de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) en el cruce del puente internacional Acuña-Del Río, luego de que presuntamente discutiera con empleados a cargo del lugar.

Detalles del incidente

La detención ocurrió mientras la persona mostraba su visa para realizar el cruce internacional. El incidente provocó largas filas y mantuvo prácticamente paralizado el tráfico vehicular en el cruce durante varios minutos, generando afectaciones para quienes intentaban ingresar a Estados Unidos.

Situación jurídica de la persona detenida

Hasta el momento, se desconoce la situación jurídica de la persona detenida y las circunstancias que derivaron en su aseguramiento.