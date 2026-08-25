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Coahuila

Detienen a persona tras presunta discusión con empleados de CBP en puente Acuña-Del Río

Incidente generó largas filas y paralizó durante varios minutos el tráfico vehicular en el cruce internacional.

Por Angel Garcia - 25 agosto, 2026 - 04:05 p.m.
Detienen a persona tras presunta discusión con empleados de CBP en puente Acuña-Del Río
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      CIUDAD ACUÑA, COAH. — Una persona fue detenida por personal de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) en el cruce del puente internacional Acuña-Del Río, luego de que presuntamente discutiera con empleados a cargo del lugar.

      Detalles del incidente

      La detención ocurrió mientras la persona mostraba su visa para realizar el cruce internacional. El incidente provocó largas filas y mantuvo prácticamente paralizado el tráfico vehicular en el cruce durante varios minutos, generando afectaciones para quienes intentaban ingresar a Estados Unidos.

      Situación jurídica de la persona detenida

      Hasta el momento, se desconoce la situación jurídica de la persona detenida y las circunstancias que derivaron en su aseguramiento.

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