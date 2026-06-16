Construcción en márgenes de arroyos: alerta de Sergio Zenón Velázquez Vázquez en Coahuila

SALTILLO, COAH.- Tras las intensas lluvias registradas en el norte de Coahuila, el diputado local Sergio Zenón Velázquez Vázquez anunció que presentó un punto de acuerdo ante el Congreso del Estado para exhortar a los municipios a no otorgar permisos de construcción en márgenes de arroyos, cauces naturales o zonas identificadas como susceptibles a inundaciones.

El legislador, originario del municipio de Nava, señaló que las precipitaciones recientes provocaron afectaciones en diversas localidades de la región de los Cinco Manantiales, incluyendo el cierre temporal de carreteras como la que comunica a Allende con Villa Unión y la vía entre Morelos y Zaragoza.

Indicó que se trató de una lluvia atípica, con más de cinco pulgadas de precipitación acumulada, que si bien resultó benéfica para el campo y los ranchos de la región, también generó daños en viviendas y vialidades.

Velázquez Vázquez explicó que muchos municipios carecen de infraestructura de drenaje pluvial suficiente, lo que agrava los problemas cuando se presentan lluvias extraordinarias. Añadió que existen zonas donde los escurrimientos naturales del agua coinciden con áreas habitacionales, situación que incrementa el riesgo de afectaciones.

Como ejemplo, mencionó el municipio de Nava, donde algunas viviendas ubicadas en el sector conocido como El Bajío y en la colonia Del Valle sufrieron daños debido a que se encuentran en áreas por donde naturalmente circula el agua durante precipitaciones intensas.

Ante este panorama, el diputado subrayó la necesidad de fortalecer la planeación urbana y revisar con mayor rigor el otorgamiento de licencias de construcción. Consideró fundamental que los ayuntamientos eviten autorizar desarrollos habitacionales en terrenos identificados como zonas de riesgo o de escurrimiento natural.

Asimismo, lamentó la desaparición del Fondo de Desastres Naturales (Fonden), al considerar que este mecanismo permitía a los gobiernos municipales responder con mayor rapidez ante contingencias provocadas por fenómenos naturales.

"Los fondos ayudaban muchísimo en cualquier desastre natural, porque permitían a los ayuntamientos actuar de manera más rápida y resolver los problemas con mayor eficacia. Hoy es más complejo enfrentar estas situaciones sin ese respaldo", expresó.

El legislador reiteró que la prevención debe ser una prioridad para evitar que futuras lluvias generen daños mayores a la población y a la infraestructura urbana de los municipios coahuilenses.