Alcaldesa de Frontera anuncia programa de limpieza en escuelas primarias

FRONTERA, COAHUILA.- La alcaldesa de Frontera, Sara Irma Pérez Cantú, anunció que cada viernes se llevará a cabo un programa de limpieza en 48 escuelas primarias del municipio, con el objetivo de garantizar espacios seguros y libres de maleza para los estudiantes.

"Es sumar al equipo de la presidencia municipal e irnos a las escuelas, pedirles el apoyo a los padres de familia, así como que hagan las tareas de cada plantel educativo para cuidar la seguridad de los menores, limpiando la maleza, y vamos a tratar de abarcar las escuelas con más necesidad", expresó la edil.

Pérez Cantú subrayó que la prioridad de su administración es la integridad de los menores, al destacar que la maleza puede ser un riesgo por la presencia de animales ponzoñosos.

La alcaldesa recalcó que el programa también busca fomentar el trabajo en equipo entre gobierno y sociedad, invitando a los padres de familia a involucrarse activamente en las jornadas de limpieza.

Por ahora, el programa abarcará únicamente escuelas primarias, sin embargo, Pérez Cantú adelantó que, en caso de ser necesario, también se incluirán las secundarias del municipio.