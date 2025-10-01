Madres de Familia Logran Reapertura de Escuela en Frontera

FRONTERA, COAHUILA.- Tras seis días de mantener cerrado el acceso a la primaria Margarita Maza de Juárez, ubicada en la colonia Borja, un grupo de madres de familia accedió a reabrir el plantel este miércoles, luego de llegar a un acuerdo con las autoridades educativas. La resolución incluye que el director, Felipe de Jesús García Rivera, será cambiado de institución y ya no regresará a este plantel, firmando oficialmente su cambio el próximo lunes.

Las madres recordaron que el cierre inició el jueves 25 de septiembre, cuando colocaron candados y cartelones en el portón principal para denunciar presuntos actos de violencia contra los alumnos, el mal estado de las instalaciones y malos tratos hacia padres de familia por parte del directivo.

Durante casi una semana permanecieron en guardia para impedir que se retomaran las clases sin que se atendieran sus reclamos. Finalmente, este miércoles 1 de octubre, tras el aviso oficial emitido alrededor de las nueve de la mañana, se determinó la reapertura, lo que permitió reanudar las clases presenciales en el turno de la tarde.

Aunque celebraron la salida del director, las madres reiteraron que mantendrán su exigencia de que la Secretaría de Educación concluya la investigación en su contra y garantice un ambiente digno y seguro para los estudiantes.

"Lo importante es que los niños vuelvan a la escuela tranquilos, pero queremos que quede claro que no se cierran los casos ni se olvidan las denuncias", expresó una de las madres inconformes.

Con la reanudación de actividades, la comunidad escolar comenzó a recuperar la normalidad, mientras se espera la confirmación oficial del relevo en la dirección del plantel.