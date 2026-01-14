Gobierno Municipal de Saltillo impulsa limpieza en áreas verdes

Saltillo, Coahuila.- Con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las familias saltillenses y fortalecer la convivencia comunitaria, el Gobierno Municipal de Saltillo realiza de manera permanente acciones de limpieza profunda y mantenimiento integral en áreas verdes y plazas públicas que forman parte del programa "Activa tu Parque".

Como parte de la estrategia del alcalde Javier Díaz González para la recuperación de los espacios públicos en beneficio de las y los saltillenses, personal de la Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable atendió de manera integral la plaza ubicada en la colonia Saltillo 2000.

En este espacio, ubicado entre el bulevar Museo del Desierto y la calle San Esteban, remodelado durante la presente administración municipal con el apoyo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, brigadas municipales realizaron labores de retiro de basura y maleza acumulada, así como limpieza general de áreas verdes, andadores, canchas deportivas y zonas de uso común.

El alcalde Javier Díaz González señaló que estas acciones permiten recuperar y dignificar los espacios públicos, además de ofrecer a niñas, niños, adolescentes y personas adultas entornos más ordenados, seguros y funcionales para el desarrollo de actividades al aire libre.

Acciones de limpieza en Saltillo para recuperar espacios públicos

De manera simultánea, el Gobierno de Saltillo realizó acciones similares en la plaza ubicada entre las calles bulevar El Minero, Plomo y El Coque, en la colonia La Fragua, al oriente de la ciudad.

El Ayuntamiento destacó que la limpieza profunda de estos espacios contribuye de manera directa a mejorar la salud pública, al eliminar focos de infección y reducir la presencia de fauna nociva, además de prevenir la acumulación de residuos que afectan el entorno y la imagen urbana de la capital de Coahuila.

Mejoras en plazas y áreas verdes benefician a la comunidad

Con el propósito de conservar y embellecer los espacios públicos de la ciudad, el alcalde Javier Díaz González instruyó trabajos de deshierbe y limpieza general en diversas vialidades de Saltillo.

Ejemplo de ello son las labores realizadas en el camellón central de la calzada Antonio Narro, en el tramo comprendido entre la carretera a Zacatecas y la calle Francisco Ignacio Madero; así como en el bulevar Antonio Cárdenas, desde el bulevar Emilio Arizpe de la Maza hasta el bulevar Felipe J. Mery, al sur de la ciudad.

Además, cuadrillas municipales reforzaron las acciones de atención y embellecimiento en la entrada norte de Saltillo, con trabajos de limpieza general y riego de áreas verdes.

Asimismo, brigadas del programa "Aquí Andamos" continúan con labores de retiro de basura, escombro y maleza acumulada en el cauce del Arroyo del Pueblo, a la altura de la calle Bordo del Ferrocarril, entre la calzada Francisco I. Madero y la calle Lerdo de Tejada.

El Gobierno Municipal refrenda su compromiso de trabajar de la mano con la ciudadanía y pone a disposición el número del asistente virtual "Saltillo Fácil", 844-160-08-08, para reportar situaciones que requieran atención y contribuir a la conservación de los espacios públicos, a fin de consolidar un Saltillo más limpio, activo y con mejor calidad de vida para todas y todos.