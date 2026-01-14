Instituto Municipal de Cultura invita a Gala Inaugural en Saltillo

SALTILLO, COAHUILA.- El Instituto Municipal de Cultura invitó a las y los saltillenses a la Gala Inaugural de la Compañía de Ópera de Saltillo, con la que dará inicio la temporada 2026 en la ciudad.

El evento se llevará a cabo el sábado 24 de enero a las 19:00 horas en el Centro Cultural Vito Alessio Robles, ubicado en las calles Hidalgo y Aldama, en la Zona Centro de Saltillo.

Leticia Rodarte Rangel, directora del Instituto Municipal de Cultura, informó que la entrada será completamente gratuita, a fin de que las familias saltillenses puedan disfrutar de este gran espectáculo vocal.

Detalles de la Gala Inaugural

Bajo la dirección artística de Alejandro Reyes Valdés, la Compañía de Ópera de Saltillo está integrada por 40 cantantes, dos maestros de técnica vocal y un pianista.

El programa de la Gala Inaugural incluirá ópera, canción y zarzuela, a cargo de solistas y del coro de la compañía, con momentos de diverso carácter, duetos, ensambles y grandes escenas corales, en los que el público podrá conocer el programa de la temporada primavera-verano, así como el título operístico que se presentará en el Festival Internacional de las Artes 2026.

Trayectoria de la Compañía de Ópera de Saltillo

Desde sus antecedentes, que se remontan al año 2013, hasta su consolidación como Compañía Municipal, la agrupación ha presentado anualmente más de 20 recitales, seis galas, dos producciones de ópera y dos oratorios, además de programas sociales y didácticos, así como la gira en el norte de México del tenor Andrea Bocelli.

Asimismo, ha colaborado con importantes agrupaciones musicales como la Camerata de Coahuila y la Orquesta Filarmónica del Desierto, así como con instituciones de prestigio como el México Ópera Studio.

La Compañía de Ópera de Saltillo es una referencia nacional en su género; muestra de ello es el distintivo que le otorgó en 2024 la Asociación de Ciudades Capitales de México.