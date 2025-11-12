Alfredo López Villarreal pide al Gobierno reconsiderar recortes en Coahuila

SALTILLO, COAH.- El Presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) Coahuila Sureste, Alfredo López Villarreal, hizo un llamado al Gobierno Federal para reconsiderar los recortes presupuestales previstos para el estado, especialmente en los rubros de seguridad y salud, al advertir que una reducción en los recursos podría afectar la inversión municipal en estos sectores clave.

"Es importante que se asigne un extra en recursos para salud y, sobre todo, en seguridad, porque con la disminución del presupuesto para Coahuila, también disminuirá la inversión en los municipios", subrayó López Villarreal.

El dirigente empresarial lamentó que en el Presupuesto de Egresos de la Federación no se hayan etiquetado proyectos relevantes de infraestructura carretera, ni siquiera en materia de mantenimiento y conservación.

Ante ello, confió en que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público rectifique y destine mayores recursos para evitar poner en riesgo el "blindaje" de seguridad que caracteriza a Coahuila.

"No se mandó un solo proyecto importante en conectividad. Esperamos que Hacienda recapacite y asigne un extra para seguridad, porque reducir el presupuesto envía un mensaje equivocado, justo cuando la ciudadanía más exige protección", señaló.

López Villarreal informó que COPARMEX trabaja de manera coordinada con el gobernador Manolo Jiménez Salinas y con los alcaldes de Saltillo, Ramos Arizpe y Arteaga para identificar necesidades prioritarias y definir obras que se financiarán mediante los recursos del Impuesto Sobre Nómina (ISN).

El empresario reiteró que la reducción presupuestal impactará directamente en temas sensibles: "Es una realidad que tanto el tema de salud como el de seguridad vienen con disminución para todos, y eso, en lugar de fortalecer, debilita los esfuerzos municipales por mantener entornos seguros", advirtió.

Finalmente, insistió en que el fortalecimiento de la seguridad no solo es una demanda social, sino también un factor esencial para la competitividad y atracción de inversiones, especialmente en el marco de los acuerdos comerciales internacionales como el T-MEC.