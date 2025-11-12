Coahuila avanza en vacunación contra la influenza: 960 mil dosis antes de 2026

SALTILLO, COAH.- El Secretario de Salud de Coahuila, Eliud Felipe Aguirre Vázquez, informó que se mantiene un avance significativo en la campaña de vacunación contra la influenza estacional, con la meta de aplicar cerca de 960 mil dosis antes del 30 de marzo de 2026.

Aguirre Vázquez destacó que la estrategia se desarrolla por etapas, priorizando a los grupos de mayor riesgo, como niños menores de cinco años, adultos mayores, mujeres embarazadas y personal de salud.

"Ya hemos vacunado a la mayoría de estos sectores prioritarios y contamos con suficiente biológico para alcanzar la meta establecida", afirmó el funcionario estatal.

¿Cuál es la situación actual de la vacunación?

El titular de la Secretaría de Salud reiteró el llamado a la población para acudir a los centros de salud y aplicarse la vacuna de manera gratuita. De igual manera, señaló que hasta el momento solo se ha confirmado un caso de influenza en el municipio de Saltillo, correspondiente a una persona adulta mayor que no contaba con la inmunización, pero cuya evolución fue positiva.

Así mismo, subrayó que, a diferencia de años anteriores, la campaña inició en octubre, un mes antes de lo habitual, con el propósito de reforzar la prevención ante la llegada de la temporada invernal.

¿Qué información hay sobre la vacuna BCG?

En relación con la vacuna BCG, utilizada para prevenir la tuberculosis en recién nacidos, Aguirre Vázquez informó que el biológico ya se encuentra disponible en todos los centros de salud y hospitales del estado, tras haber llegado hace aproximadamente diez días.

"Algunas personas pueden pensar que hay escasez, pero no es así. La BCG se aplica cuando hay al menos diez niños registrados, porque el frasco debe aprovecharse completamente y evitar desperdicio", explicó.