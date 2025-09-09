Amplían Puntos Fijos para Credencialización en Saltillo

SALTILLO, COAHUILA.- El Gobierno Municipal de Saltillo informó que se sumaron 2 puntos fijos más para realizar el proceso de credencialización del programa social universal "Aquí Vamos Gratis", en las Direcciones de Fomento Económico y Distrito Centro.

De esta manera, el Ayuntamiento brinda a las y los saltillenses más opciones para poder realizar el intercambio de tarjeta de Saltibus o NET, respetando su saldo, o bien tramitarla por primera vez y de esta manera acceder a las 2 rutas troncales gratuitas a partir del 1 de octubre.

Se informó que los 2 puntos de credencialización se suman a los 8 ya presentados anteriormente, mismos que están siendo atendidos por 150 trabajadores municipales que previamente recibieron una capacitación para el proceso.

La Dirección de Fomento Económico se encuentra ubicada en la calle Mariano Abasolo 2156, colonia Guanajuato y la Dirección de Distrito Centro en Purcell y Aldama 242, Zona Centro, frente a la Alameda Zaragoza.

Para realizar el intercambio de tarjeta, renovación o solicitarla por primera vez únicamente es indispensable presentar la CURP, de preferencia impresa para agilizar el proceso.

Quienes deseen solicitar una tarjeta preferencial deberán presentar CURP y comprobante de estudios para estudiantes; CURP y tarjeta del INAPAM para adulto mayor; y CURP y certificado emitido por el CREE para personas con discapacidad.

El trámite para tarjetas preferenciales se realiza únicamente en Presidencia Municipal de Saltillo, Unidad Administrativa, DIF Saltillo o en el Instituto Municipal de Movilidad Urbana Sostenible, IMMUS.

Las y los ciudadanos pueden acudir a realizar el proceso de credencialización en cualquiera de los puntos fijos, aunque aún no hayan sido contactados previamente.

Credencialización en el Mercadito Mejora y cierre de Colonias al 100

Se informó que este miércoles 10 de septiembre trabajadores municipales realizarán el proceso de credencialización para el "Aquí Vamos Gratis", durante el Mercadito Mejora en la calle Carlos Santana 270, entre Pirámide del Sol y Sierra El Asta en la colonia Parque Industrial Las Torres, a partir de las 10:30 de la mañana.

Por la tarde, desde las 5:30, estarán también en el cierre del programa Colonias al 100 en la calle Constituyentes con lateral de la calzada Madero, en la colonia Ignacio Allende.

Nuevos puntos de credencialización

· Dirección de Fomento Económico (Mariano Abasolo 2156, colonia Guanajuato), de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas.

· Dirección de Distrito Centro (Purcell y Aldama 242, Zona Centro, frente a la Alameda Zaragoza), de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas.

Puntos ya anunciados previamente

· Presidencia Municipal de Saltillo (Francisco Coss 745, Zona Centro), de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 horas.

· Unidad Administrativa (Sala 3, Presidente Cárdenas 840 esquina con Guillermo Purcell), de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 horas y sábado de 9:00 a 14:00 horas.

· DIF Saltillo (Dámaso Rodríguez González 275, Nuevo Centro Metropolitano), de lunes a viernes de 8:00 a 15:00 horas.

· IMMUS (Presidente Cárdenas 268 Ote. Zona Centro), de lunes a viernes de 8:00 a 15:00 horas.

· Biblioparque Norte (Isidro López Zertuche s/n col. Brisas Poniente), lunes a viernes de 8:00 a 20:00 horas.

· Biblioparque Sur (Otilio Zurdo Galván 102, 26 de Marzo), de lunes a viernes de 8:00 a 20:00 horas.

· Multideportivo El Sarape (Guacali s/n, Colonia Teresitas), de lunes a viernes de 7:00 a 19:00 horas.

· El Mirador (Ojo de Agua 620, Zona Centro), de lunes a domingo de 9:00 a 17:00 horas.