Cruceros Naranjas en Saltillo: Actividades por la eliminación de violencia contra mujeres

SALTILLO, COAHUILA.- El Instituto Municipal de las Mujeres invita a la ciudadanía a participar en los Cruceros Naranjas que se llevarán a cabo este martes 25 de noviembre.

¿Qué ocurrió?

En el marco del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, se busca promover la concientización y brindar información importante para detectar los diferentes tipos de violencia, así como los servicios que ofrece el Instituto Municipal de manera gratuita.

Vanessa Fernández Tonone, directora del Instituto Municipal de las Mujeres, mencionó que para el alcalde Javier Díaz es prioridad brindar a las y los saltillenses espacios seguros y libres de violencia.

"Invitamos a la ciudadanía a participar en nuestros Cruceros Naranjas, su presencia será un acto de solidaridad y de fuerza colectiva", mencionó la titular de la dependencia.

¿Cuáles son los detalles de los Cruceros Naranjas?

Informó que el primer Crucero Naranja se llevará a cabo a las 10:00 de la mañana en el bulevar Mirasierra esquina con el bulevar Fundadores. Y a las 5:00 de la tarde estarán en el cruce del bulevar Venustiano Carranza y el periférico Luis Echeverría.

Se invitó a quienes deseen asistir a portar una prenda naranja.

Como parte de los Cruceros Naranjas se compartirá información sobre los diferentes tipos de violencia como lo son la psicológica, física, sexual, económica, digital, patrimonial, feminicida u obstétrica y los números de contacto de las dependencias donde pueden solicitar ayuda.