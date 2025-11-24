Saltillo avanza en nueva ruta troncal Oriente-Norte antes de fin de año

SALTILLO, COAHUILA.- El titular del Instituto Municipal de Movilidad Urbana Sostenible (IMMS), Víctor de la Rosa, informó que avanzan en los estudios para lanzar una nueva ruta troncal Oriente–Norte antes de que concluya el año, mientras se preparan para recibir una demostración de unidades eléctricas que podrían incorporarse al transporte público de Saltillo.

¿Qué ocurrió?

De la Rosa explicó que recientemente sostuvo reuniones con representantes de la empresa encargada del tren motriz de las unidades eléctricas, así como con personal, durante una expo nacional de transporte. Ambas compañías programaron una demostración en Aguascalientes y, posteriormente, una visita a Saltillo para exhibir el funcionamiento de los camiones eléctricos. "Las ventajas son muchas más de las que habíamos considerado al inicio. En cuanto tengamos la programación de la demo, la compartiremos para que pueda conocerse de primera mano", comentó.

¿Cuál es el reto principal para el proyecto?

El funcionario señaló que el reto principal para migrar a tecnología eléctrica es definir al concesionario que fungirá como socio estratégico, aunque aseguró que la viabilidad del proyecto es del 100%. De acuerdo con los estudios preliminares, una ruta mediana en Saltillo opera entre 15 y 18 camiones. La propuesta para iniciar el piloto eléctrico contempla entre 8 y 10 unidades. De la Rosa subrayó que el modelo financiero se sustenta en el ahorro respecto al diésel: "El gasto semanal en combustible se convierte prácticamente en la mensualidad del camión eléctrico. Luego vienen los ahorros en mantenimiento: no hay filtros, ni aceite, incluso el desgaste de frenos es menor porque el motor eléctrico ayuda a frenar".

Saltillo cuenta actualmente con 24 rutas principales que se convierten en 32 al considerar sus variantes. Mientras avanzan tres proyectos de rutas alimentadoras en el sur, el IMMS confirmó que también se trabaja en una nueva ruta troncal que conectaría el Oriente con el Norte. "Ya platicamos con la gente de Oriente, ya analizamos el recorrido y es muy probable que también la lancemos este mismo año. Los números se adelantaron y resultaron mejores de lo esperado", señaló De la Rosa.