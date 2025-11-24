La Ruta Más Creativa lleva arte urbano a Saltillo: grafitis en Mirasierra

SALTILLO, COAHUILA.- Niñas, niños, jóvenes y adultos disfrutaron del arte urbano en su colonia a través del programa de La Ruta Más Creativa, que lleva a cabo el Gobierno Municipal de Saltillo a través del Instituto Municipal de Cultura.

La última edición se llevó a cabo en la plaza Mirasierra Spurs, al oriente de la ciudad, misma que fue intervenida dentro de la iniciativa de Activa tu Parque con el apoyo del basquetbolista de la NBA, Harrison Barnes.

¿Qué es La Ruta Más Creativa?

La Ruta Más Creativa se realiza a través de la Coordinación de Arte Urbano del Instituto Municipal de Cultura con el objetivo de brindar espacios al interior de las colonias para que las y los artistas urbanos locales puedan expresar su creatividad y compartir su talento con la comunidad.

En la plaza Mirasierra Spurs, niñas, niños y jóvenes tuvieron la oportunidad de pintar grafitis con sus nombres en hojas de máquina, además de conocer algunas técnicas para hacerlos ellos mismos.

También se contó con artistas urbanos locales que realizaron grafitis sobre panales, donde las y los asistentes pudieron presenciar todo el proceso, además de música en vivo.

¿Cuándo se llevó a cabo la última edición?

El pasado 9 de noviembre, La Ruta Más Creativa se llevó a cabo en el Skate Park Saltillo 2000, al poniente de Saltillo.

Asimismo, ha estado en la plaza Roma, Paseo Capital, la Alameda Zaragoza, la plaza Nueva Tlaxcala y dentro de las actividades del FINA 2025.