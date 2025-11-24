Limpieza de arroyo en Valle de las Flores: acción del Gobierno Municipal para proteger a estudiantes

SALTILLO, COAHUILA.- Con el objetivo de mejorar la seguridad y el entorno de cientos de estudiantes, así como habitantes del poniente de la ciudad, el Gobierno Municipal realizó trabajos de limpieza, retiro de basura y maleza en el arroyo que atraviesa la colonia Valle de las Flores Popular.

Por instrucción del alcalde Javier Díaz González, cuadrillas del programa "Aquí Andamos" realizaron trabajos de limpieza profunda en el cauce natural de agua que se ubica entre Avenida del Rosal, Avenida del Sol y calle Dalia, exactamente detrás de la Escuela Secundaria "Abel Suárez de León".

¿Qué acciones se realizaron en el arroyo?

En este punto, con el apoyo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, brigadas municipales realizaron acciones de deshierbe, levantamiento de residuos y despeje del cauce para permitir el correcto flujo del agua, a fin de evitar la acumulación de basura que ponga en riesgo a la institución educativa y a las familias de la zona.

Estas acciones de limpieza profunda se suman a las realizadas en los diferentes arroyos que atraviesan los sectores sur, norte, oriente y poniente de Saltillo, en colonias como Vicente Guerrero, Centenario, Lomas Verdes, La Herradura, La Madrid, Arboledas Popular, Morelos, La Fuente, América, Oceanía Bulevares, entre muchas más.

¿Cuál es el impacto de estas acciones en la comunidad?

Asimismo, el Gobierno de Saltillo informó que la limpieza de los distintos arroyos contribuye a reducir la presencia de mosquitos, roedores y fauna nociva y que pueden generar focos de infección, con el propósito de fortalecer la salud y la tranquilidad de la comunidad.