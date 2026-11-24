CINCO MANANTIALES, Coahuila - La preocupación por la disponibilidad del agua y la forma en que se aprovecha en la región llevó a ejidatarios de distintas comunidades rurales a organizarse para exigir una mayor regulación y vigilancia por parte de las autoridades federales.

Demandas de los ejidatarios sobre el uso del agua

Habitantes de Minerva, Zaragoza, Corte Nuevo, La Maroma y El Tío Pío participaron el domingo 22 de noviembre en una reunión de defensores del agua, donde plantearon la necesidad de que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) supervise el uso del recurso y garantice que su aprovechamiento se realice conforme a las concesiones y volúmenes autorizados.

Durante el encuentro, los asistentes expusieron sus inquietudes sobre el consumo de agua y la importancia de contar con mecanismos de vigilancia que permitan evitar irregularidades en su aprovechamiento.

Compromiso comunitario por la regulación del agua

Los participantes acordaron mantener la organización entre las comunidades y dar seguimiento a sus demandas ante Conagua, con el objetivo de que exista mayor control y transparencia en la administración del recurso hídrico.