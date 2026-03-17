Hallazgo de mujer sin signos de violencia en Saltillo

SALTILLO, COAH.- Julio Loera, Delegado de la Fiscalía General del Estado en la Región Sureste, dio a conocer que el cuerpo de una mujer localizado el pasado fin de semana en un terreno baldío de la Colonia Vista Hermosa, presenta indicios que apuntan a una muerte sin signos evidentes de violencia, aunque la causa no ha podido determinarse con certeza debido al avanzado estado de descomposición.

De acuerdo con los primeros reportes periciales, en el lugar fueron encontrados diversos elementos que forman parte de la investigación, como una soga, una rama quebrada y una nota de despedida. Además, se detectaron daños en el cuerpo atribuibles al fenómeno de carroñerismo por fauna del área.

El funcionario señaló que el análisis fue realizado por un equipo multidisciplinario de peritos, quienes llevaron a cabo la necropsia correspondiente. Si bien no fue posible establecer al cien por ciento la causa de la muerte, reiteró que los especialistas indicaron que no se identificaron huellas de violencia en los restos examinados.

¿Cómo ocurrió la identificación de la víctima?

En cuanto a la identificación de la persona, Loera informó que no se localizaron pertenencias oficiales que permitan conocer su identidad. Sin embargo, entre los indicios se encontró un cuaderno con un nombre, lo que podría servir como referencia preliminar.

Aun así, el Delegado de la FGE expresó que la confirmación dependerá de pruebas genéticas que ya fueron solicitadas. Hasta el momento, dijo, no se han presentado familiares para reclamar el cuerpo, aunque la información recabada será integrada a bases de datos para su posible identificación en el futuro.

Detalles sobre el segundo hallazgo

En un hecho distinto, Julio Loera indicó que tras el hallazgo de un hombre en el Cerro del Pueblo, la causa de muerte fue determinada como natural, específicamente por un infarto agudo, según resultados de la necropsia. Ambos casos derivaron de reportes ciudadanos y fueron atendidos por corporaciones de seguridad. En el segundo caso, el menor grado de descomposición permitió una identificación más ágil.

Acciones de la autoridad en Nuevo León

Por otra parte, se informó sobre la detención de personas relacionadas con otro hecho delictivo, quienes fueron aprehendidas en el estado de Nuevo León tras la emisión de una orden judicial. Los implicados ya fueron vinculados a proceso por un juez de control, quien determinó como medida cautelar la prisión preventiva.