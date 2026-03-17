Brigada Rosa ofrece Servicios de Bienestar a Mujeres en Saltillo

SALTILLO, COAHUILA.- El DIF Saltillo y la Universidad Autónoma de Coahuila unieron esfuerzos para llevar a cabo la segunda edición de la Brigada Rosa, en la que se acercaron servicios y herramientas de bienestar a las mujeres, en especial a las jóvenes universitarias.

En la Unidad Camporredondo estuvieron presentes el alcalde de Saltillo, Javier Díaz González; su esposa Luly López Naranjo, presidenta honoraria del DIF Saltillo; y Octavio Pimentel Martínez, rector de la Universidad Autónoma de Coahuila.

Javier Díaz destacó que cuando una mujer tiene bienestar, oportunidades y seguridad, avanza en lo individual, con su familia y con toda la comunidad, por ello la importancia de llevar a cabo acciones como esta.

"Me da mucho gusto estar aquí en esta segunda edición de la Brigada Rosa, una estrategia del DIF Saltillo que preside mi esposa Luly, en la que pueden acceder a distintos servicios y apoyos para su bienestar integral", dijo el presidente municipal.

Luly López Naranjo, presidenta honoraria del DIF Saltillo, mencionó que la Brigada Rosa fue pensada especialmente para que las jóvenes universitarias aprovecharan, se informaran y, sobre todo, atendieran su salud.

"Sabemos que la etapa universitaria implica grandes responsabilidades; muchas veces, entre clases, proyectos y actividades, nos dejamos al final a nosotras mismas. Por eso estamos aquí: para recordarles que su salud física y emocional es lo más importante para que sigan creciendo y cumplan todas sus metas", dijo.

Octavio Pimentel Martínez, rector de la Universidad Autónoma de Coahuila, destacó que el Gobierno Municipal y el DIF Saltillo son grandes aliados de la universidad para llevar a cabo eventos como este, que benefician de manera directa al alumnado.

Se contó con la presencia de David Hernández Barreda, coordinador de Extensión Universitaria de la UAdeC; Eva Hernández Martínez, coordinadora de la Unidad Sureste; y Alfonso Figueroa Vicuña, director general del DIF Saltillo.

Durante la Brigada Rosa se contó con un módulo preventivo con toma de signos vitales, valoración médica breve, identificación de factores de riesgo y vacunación; así como uno de detección metabólica con glucosa capilar, peso, índice de masa corporal, circunferencia de cintura y orientación para la prevención de enfermedades crónicas.

También hubo información sobre salud sexual y prevención de enfermedades de transmisión sexual; así como un módulo de salud mental con tamizajes breves de ansiedad y depresión, técnicas básicas de regulación emocional, psicoeducación sobre carga mental femenina y canalización a servicios psicológicos del DIF Saltillo.

La Brigada Rosa además ofreció servicios de nutrición con evaluación de hábitos alimenticios, consejería personalizada y recomendaciones prácticas para una alimentación saludable en las distintas etapas de la vida.

Dentro de las actividades se incluyó una clase de zumba y la conferencia "Equilibrio emocional y físico en la mujer universitaria", con información sobre la importancia del autocuidado, la prevención como herramienta de bienestar, la salud mental como parte de la salud integral y el fortalecimiento de redes de apoyo entre mujeres.

Se contó además con cortes de cabello y, con el apoyo del ICATEC, hubo aplicación de gelish, pestañas, maquillaje exprés y becas a alumnas para cursos de inglés y computación.

A través del Instituto Municipal de Movilidad Urbana Sostenible se instaló un módulo para la tarjeta del Aquí Vamos Gratis; hubo donación de plantas; y el stand de Punto Sano, que regaló snacks a las primeras 75 mujeres que participaron en una clase de yoga y se realizaron detecciones.

La Brigada Rosa estuvo amenizada por el DJ Fer Gutiérrez.