Explosión en Saltillo provoca evacuación de familia en Lomas de Lourdes

SALTILLO, COAHUILA.- Una explosión derivada de una probable acumulación de gas alarmó a vecinos de la colonia Lomas de Lourdes, al sur de Saltillo, durante la mañana de este martes. El incidente se registró alrededor de las 7:30 horas en una vivienda ubicada en el cruce de Paseo del Cortijo y Paseo de los Jabalíes.

Tras el reporte al sistema de emergencias, elementos del cuerpo de Bomberos acudieron de inmediato al sitio, donde localizaron el fuego concentrado en el área de lavandería del inmueble. Las llamas fueron controladas en pocos minutos, evitando que el siniestro se propagara a otras zonas de la casa.

Durante las labores de atención, los rescatistas retiraron un tanque de gas como medida preventiva para reducir riesgos adicionales. En la vivienda se encontraba una familia, incluidos menores de edad, quienes fueron evacuados con apoyo de vecinos y familiares. A pesar de la intensidad del incidente, no se reportaron personas con lesiones graves. Sin embargo, algunos de los ocupantes presentaron molestias leves por inhalación de humo, sin requerir traslado hospitalario.

La explosión provocó daños materiales, principalmente la ruptura de cristales en varias ventanas debido a la onda expansiva. Una vez sofocado el incendio, los equipos de emergencia realizaron maniobras de ventilación para disipar los gases acumulados.

Personal de Protección Civil fue notificado para llevar a cabo una inspección estructural del inmueble y determinar si puede seguir siendo habitado o si requiere reparaciones antes de su uso.