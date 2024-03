Cuidemos de nuestros sitios naturales

Saltillo, Coah.- El Gobierno del Estado exhorta a las y los coahuilenses y al turismo en general a extremar precauciones este periodo vacacional de Semana Santa al visitar áreas naturales o de descanso, para evitar incendios forestales que puedan ocasionar desastres ecológicos y que puedan poner en riesgo su integridad física.

El Gobernador Manolo Jiménez Salinas, a través de la Secretaría de Medio Ambiente y la Secretaría de Gobierno instaló semanas atrás el Consejo Ciudadano para el Combate de Incendios Forestales en Coahuila, y se puso en marcha, además, el operativo de combate a los incendios forestales, reiterando el compromiso de su administración de proteger y conservar nuestras áreas naturales.

En su momento, el mandatario estatal mencionó que esto es una tarea de todos, que se debe concientizar a la población sobre la importancia de prevenir incendios forestales, y que, cuando estos suceden, en su combate participan los tres órdenes de gobierno, en conjunto con el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional.

Ante ello, la Subsecretaría de Protección Civil ha emitido una serie de recomendaciones para este periodo vacacional en que las probabilidades de que se registre un incendio forestal aumentan de manera significativa, con la gran cantidad de personas que pasean por los parajes de toda la entidad, aunado a vientos y clima más seco de lo normal:

Si vas a acampar o solo de paseo, procura llevar alimentos fríos; llevar bolsas de basura para recoger y traer de vuelta la que se genere; respetar las indicaciones de cada lugar que se visite.

No arrojar materiales inflamables o encendidos tales como colillas de cigarrillo o cerillos en zonas con materiales combustibles; no quemar basura, pues cualquier chispa o llama puede causar un incendio; no tirar basura ya que las botellas o vidrios pueden iniciar el fuego creando el "efecto lupa" con los rayos del sol; no encender fogatas ya que, por más precauciones que se tengan, una flama puede provocar un gran incendio; en caso de ver una fogata o el inicio de un incendio, cércalo con ramas verdes o arrójale agua o tierra; pedir ayuda de inmediato si el fuego se sale de control, ponte a salvo y avisa a las autoridades lo más pronto posible.

La Subsecretaría de Protección Civil pidió reportar cualquier siniestro o sospecha de incendio al 911.

El gobernador Manolo Jiménez exhortó a toda la población cuidar nuestros sitios naturales y turísticos para poder disfrutar de nuestras bellezas naturales con responsabilidad y tranquilidad.