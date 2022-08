Culpan a profesor de suicidio

SALTILLO, COAH.- Tras el suicidio del joven Oscar, de 21 años de edad y estudiante de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, este lunes se destituyó de su cargo al profesor Marco Adán Juárez Verdayes como jefe del Programa Docente de la Carrera de Biotecnología, ello debido a que los alumnos lo señalan como el responsable de que su compañero se quitara la vida al sufrir bullying por parte del docente.

Lo anterior se decidió por parte del Rector Mario Ernesto Vázquez Badillo, luego de que los estudiantes tomaron las instalaciones del plantel desde primera hora para exigir que se despidiera a Marco Adán Juárez, al acusarlo de forma directa de los trágicos hechos porque de manera constante ejercía actos de intimidación, agresión e insultos contra Óscar, y afirman que al estar cansado de las humillaciones, decidió terminar con su vida el pasado viernes por la noche.

Como se recordará, el estudiante de la Narro fue encontrado sin vida por su padre, Oscar Guardiola, en su domicilio ubicado en la Colonia Hacienda de Peña, en Saltillo; el joven utilizó un rifle de cacería calibre 308 marca Winchester para dispararse en la cabeza; trascendió que presentaba depresión desde hace aproximadamente e años derivado al divorcio de sus padres y el año pasado le detectaron depresión congénita, por lo que estaba tomado medicamento controlado.

Aunado a lo anterior, Oscar recibía de manera constante un "trato indigno" de su profesor Juárez Verdayes, de acuerdo a sus compañeros, por lo que ante toda la presión en casa, su enfermedad y las agresiones por parte del docente, lo habrían llevado a suicidarse: "Ese maestro lo humillaba en público, el maestro Adán lo trataba muy mal, y también a todos los alumnos, ya no queremos que nos dé clases"; afirmó una alumna de la Ingeniería en Biotecnología.

Por otra parte, Óscar González Guardiola, padre de Óscar "N", acompañó a los universitarios en su manifestación, les pidió que se realizara de manera pacífica y expresó: "No debe morir ningún otro joven más; me duele en el alma el suicidio de mi hijo y estoy aquí para apoyarlos; él trató de hablar con el profesor sobre su situación académica, pero me dijo que era imposible mantener un diálogo con Marco Adán Juárez".

"Yo estoy con ustedes para apoyar su causa, a nombre de mi niño, queremos solamente que se haga justicia, no nada más con él sino con todos aquellos alumnos que les truncaron su futuro", expresó el padre de Oscar.

En cuanto al docente, se le destituyó de la jefatura, aunque continuará dando clases; sin embargo, el Rector afirmó: "Las materias que impartía Juárez Verdayes, como Genómica, Bioingeniería, Biotecnología Animal y Organismos Genéticamente Modificados, por citar algunas, se sustituirán gradualmente hasta su separación total del programa curricular de la Carrera de Biotecnología".