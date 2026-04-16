Aprobado el Comité Ciudadano del Centro de Saltillo

SALTILLO, COAHUILA.- El Cabildo de Saltillo aprobó por unanimidad la propuesta del alcalde Javier Díaz González para integrar el Comité Ciudadano del Centro de Saltillo, el cual está conformado por representantes de la administración pública municipal, así como de diferentes sectores sociales y productivos.

Se dio a conocer que el objetivo de este comité es trabajar en coordinación para la conservación, fortalecimiento y desarrollo del patrimonio histórico y la vida urbana del centro de Saltillo.

Entre quienes integran este órgano se encuentran Sergio Castillo Lara, representante del sector turístico; Carlos Recio Dávila, representante del ámbito de historia e identidad; Julián Alejandro Núñez Aguirre, del Colegio de Arquitectos; Blas Daniel López Rodríguez, del Colegio de Ingenieros, como representantes de colegios de profesionistas; y Álvaro Morales Barba, vecino, empresario y su familia ha realizado importantes donaciones de cámaras de vídeovigilancia para nuestra ciudad, así como una máquina karcher al centro histórico.

Alejandro Arizpe Navarro, representante de los jóvenes; Mabel Garza Blackeller, representante de Cultura y quien presidirá el comité; Magdiel Vélez Lara, representante de discapacidad; y el delegado del Instituto Nacional de Antropología e Historia, Francisco Aguilar Moreno, como representante de instituciones del patrimonio.

También, José Antonio Balderas Ruíz, representante del sector empresarial; Esteban Garza Fishburn y Verónica Elizabeth Villarreal Sánchez, representantes del sector académico y educativo; Eglantina Canales Gutiérrez y Marcelo Quintanilla Becerra, representantes del sector ambiental.

Por parte de la administración municipal lo integran: Alberto Salinas de las Fuentes, director del Instituto Municipal de Planeación, quien fungirá como secretario técnico del comité; Haydeé Nayeli Castro Gutiérrez, directora de Desarrollo Urbano; César Iván Moreno Aguirre, jefe de Gabinete y Proyectos Estratégicos; y Roberto Rojas Oyervides, director de Distrito Centro.

Además, el alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, informó que recibió un oficio de la presidenta municipal de La Paz, Baja California, Milena Paola Quiroga Romero, con la propuesta de hermanamiento entre ambas localidades para fortalecer los lazos de cooperación institucional, cultural, turística, económica y social.

Esta propuesta fue turnada a las comisiones edilicias unidas de Gobernación y Reglamentos y a la de Desarrollo Económico y Turismo para su estudio y análisis.

Además, en la sesión ordinaria de Cabildo fueron aprobados por unanimidad 10 dictámenes presentados por la Comisión de Urbanismo, Obras Públicas y Centro Histórico.