Deben quedarse las clínicas psiquiátricas

SALTILLO, COAH.- La atención a pacientes con enfermedades mentales en hospitales sí es necesaria, ya que en ocasiones no es posible reintegrarlos por completo a la sociedad y desafortunadamente deben permanecer en clínicas con el medicamento y la atención médica adecuada; así lo afirmó el Secretario de Salud en Coahuila, Roberto Bernal.

Como se recordará, el pasado 5 de abril, la Cámara de Diputados aprobó las reformas a la Ley General de Salud que, entre otras cosas, contemplan eliminar el modelo psiquiátrico asilar, por lo que se establece que no se deberán construir más hospitales monoespecializados en psiquiatría y que la atención se brindará en hospitales generales.

Por ello, el funcionario expresó que solamente quien no conoce un hospital psiquiátrico, puede afirmar que no son necesarios: "No sabría decir si con esta determinación del Gobierno Federal haya un aumento en suicidios de las personas que padecen algún tipo de enfermedad mental, pero sí considero que se debe hacer algo por ellos para que tengan los espacios en donde se les pueda atender", insistió.

De igual manera, el Secretario de Salud en el Estado detalló que muchas de las veces, son las mismas familias quienes los dejan solos y los abandonan: "En primera instancia se debe reconocer que requieren estar hospitalizados, hay mucho qué hacer desde el primer nivel, pero también es cierto que los hospitales psiquiátricos necesitan de equipo humano e insumos suficientes para que puedan trabajar".

Finalmente, Roberto Bernal reiteró que no está de acuerdo con la desaparición de las clínicas, pues al contrario, deben destinarse más recursos en este tema, sobre todo cuando el paciente se encuentra en momentos agudos.

Cabe señalar que las reformas contemplan también que los hospitales psiquiátricos deberán, progresivamente, convertirse en centros ambulatorios o en hospitales generales dentro de la red integrada de servicios de salud.