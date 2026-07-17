Recortes de personal en General Motors afectan a la industria automotriz en Coahuila

SALTILLO, COAH.- A pesar de que en las últimas semanas no se han presentado nuevos recortes masivos de personal en la industria automotriz de Coahuila, la incertidumbre laboral persiste entre los trabajadores debido a la desaceleración de la producción y al complejo escenario económico, afirmó el secretario adjunto de la CTM en el estado, Jesús Berino Granados.

El dirigente sindical indicó que las empresas mantienen sus operaciones sin anunciar nuevas bajas, lo que ha brindado cierta estabilidad a la plantilla laboral. Sin embargo, reconoció que la preocupación entre los empleados continúa ante la falta de certeza sobre el comportamiento del sector durante los próximos meses.

Berino Granados recordó que el mayor impacto en el empleo se registró durante el primer semestre del año, cuando General Motors prescindió de entre mil 800 y mil 900 trabajadores. Explicó que esta reducción también repercutió en compañías proveedoras, debido a la estrecha relación que existe dentro de la cadena de suministro automotriz.

Precisó que, tras esos ajustes, el Gobierno de Coahuila implementó una estrategia para facilitar la colocación de los trabajadores afectados mediante una mega feria del empleo, en la que participaron distintas empresas con oportunidades laborales disponibles.

Respecto a las indemnizaciones, explicó que el artículo 436 de la Ley Federal del Trabajo establece que, en este tipo de procesos, los empleados con menor antigüedad son quienes primero son separados de sus cargos y reciben una liquidación equivalente a tres meses de salario, además de 12 días por cada año de servicio. No obstante, destacó que la CTM logró negociar mejores condiciones para trabajadores próximos a cumplir 60 años de edad, quienes también obtuvieron una compensación de 20 días por año laborado, lo que representó una liquidación más favorable antes de su retiro.

Sobre las perspectivas para el segundo semestre de 2026, el líder sindical advirtió que el panorama continúa condicionado por factores internacionales, entre ellos la política comercial de Estados Unidos y la permanencia de los aranceles, elementos que mantienen cautelosas tanto a las empresas como a los inversionistas. Añadió que actualmente las plantas automotrices operan alrededor del 35 por ciento de su capacidad instalada, situación que limita la posibilidad de incrementar la producción o concretar nuevos proyectos industriales en el corto plazo.

Finalmente, comentó que existen versiones sobre la eventual asignación de nuevos modelos para la planta de General Motors, entre ellos el Aveo y otra camioneta. Sin embargo, aclaró que, de concretarse esos planes, su llegada se prevé hasta 2027 o 2028.