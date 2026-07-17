Crecen los restaurantes pet friendly en Saltillo: proyección de Isidoro García

SALTILLO, COAH.- Los restaurantes con espacios pet friendly continúan ganando terreno en Saltillo y podrían duplicar o incluso triplicar su presencia en los próximos tres años, estimó el presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados (CANIRAC) Saltillo, Isidoro García.

De acuerdo con el dirigente empresarial, actualmente alrededor del cinco por ciento de los restaurantes de la ciudad permiten el acceso de mascotas; sin embargo, proyectó que esa proporción crecerá hasta ubicarse entre 10 y 15 por ciento, impulsada por los cambios en los hábitos de consumo de las nuevas generaciones y una mayor cultura de inclusión y bienestar animal.

García explicó que la evolución en el cuidado de los animales de compañía ha motivado a un número creciente de establecimientos a adaptar sus instalaciones para recibir a clientes acompañados de sus mascotas. "Muchos de los lugares ya son pet friendly. Incluso hay matrimonios de generaciones jóvenes que deciden tener una mascota en lugar de formar una familia, por lo que esa tendencia va en aumento", señaló.

Precisó que los restaurantes que operan bajo este esquema se localizan principalmente en parques comerciales o desarrollos con áreas abiertas, donde las mascotas pueden permanecer sin afectar la experiencia de otros comensales. Indicó que la principal adecuación consiste en habilitar espacios exteriores, por lo que la inversión requerida resulta accesible para la mayoría de los negocios. "No creo que sean cantidades muy fuertes; el tema es contar con un espacio exterior para evitar inconvenientes con personas que prefieren no convivir con animales durante su visita al restaurante", explicó.

El presidente de CANIRAC Saltillo agregó que esta tendencia forma parte de una visión más amplia de inclusión dentro del sector restaurantero, que también ha impulsado acciones como la incorporación de menús en sistema Braille para personas con discapacidad visual, iniciativa que ya opera en establecimientos de Saltillo y Monclova. En ese contexto, consideró que la inclusión también debe contemplar a los llamados seres sintientes mediante la adecuación gradual de espacios que respondan a las nuevas necesidades de la sociedad. "Las nuevas generaciones van marcando las pautas de cosas que antes no se vivían. Hoy existe un mayor cuidado hacia las mascotas y también una mayor conciencia social; incluso cuando hay maltrato animal, la ciudadanía ya lo denuncia. Creo que ese tema ha mejorado bastante", concluyó.