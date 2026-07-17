María de los Ángeles Zúñiga es coronada Reina del DIF Saltillo 2026

Saltillo, Coah. - El DIF Saltillo coronó a María de los Ángeles Zúñiga Escobedo como Reina del DIF Saltillo 2026, durante una ceremonia realizada en el marco de las actividades del Mes del Adulto Mayor.

El director general del DIF Municipal, Alfonso Figueroa Vicuña, informó que María de los Ángeles Zúñiga Escobedo, integrante del grupo Caminando con Éxito del ICATEC Satélite Sur, tomó el lugar de Margarita Oropeza López, reina del DIF Saltillo 2025.

Añadió que el próximo 19 de agosto se llevará a cabo la cena, baile y coronación de la Reina de las Personas Adultas Mayores Saltillo 2026, evento que encabezarán el alcalde Javier Díaz González y la presidenta honoraria del DIF Municipal, Luly López Naranjo.

Figueroa Vicuña destacó que esta es una de las múltiples actividades que impulsa el DIF Saltillo para reconocer a las personas adultas mayores y promover su participación activa en la comunidad.

"La señora Luly López Naranjo y el alcalde Javier Díaz González nos han pedido que sigamos trabajando todos los días con actividades que promuevan el bienestar de este sector de la población, y así lo seguiremos haciendo", comentó el director general del DIF.

Comentó que, a través de la Coordinación del Adulto Mayor, el DIF Saltillo desarrolla diversos programas y acciones para promover el bienestar de este importante sector de la población.

Señaló que una de las principales estrategias es el Centro Intergeneracional Saltillo, espacio en el que, mediante diversas actividades, se fortalecen los tres pilares del envejecimiento: la salud, la participación y la seguridad.

Además, el DIF Saltillo cuenta con 24 grupos de personas adultas mayores distribuidos en diferentes sectores de la ciudad, donde se ofrecen actividades recreativas, de convivencia y desarrollo integral para sus integrantes.