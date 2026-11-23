SALTILLO, Coah. - La Fiscalía General del Estado de Coahuila mantiene un operativo de búsqueda para localizar a Abdías Bladimir López Mesa, adolescente de 16 años cuyo paradero se desconoce desde el pasado 14 de noviembre, cuando salió de su domicilio en Saltillo.

De acuerdo con la ficha de búsqueda, el menor fue visto por última vez en la colonia Lomas Verdes. Desde entonces, sus familiares no han logrado establecer contacto con él ni cuentan con información sobre su ubicación.

Como parte de las labores para facilitar su identificación, las autoridades difundieron sus características físicas: mide aproximadamente 1.70 metros, es de complexión delgada y tiene cabello negro y ondulado.

Al momento de su desaparición vestía un suéter negro con la imagen de un toro en color rojo, pantalón de vestir café y tenis blancos.

Ante la falta de información sobre su paradero, la Fiscalía pidió el apoyo de la ciudadanía para aportar cualquier dato que permita avanzar en su localización, particularmente si alguien lo reconoce o tiene conocimiento de sus últimos movimientos.

Las personas que cuenten con información pueden comunicarse al número de emergencias 911 o a la línea telefónica 844 438 0700, habilitada para recibir reportes que contribuyan a encontrar al adolescente.