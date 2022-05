Desaprueba CDHC declaración de AMLO sobre proteger a delincuentes

SALTILLO, COAH.- La declaración que dio esta semana el Presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador acerca de proteger la ida de los integrantes del crimen organizado, argumentando que también son seres humanos, ha causado diversas opiniones sobre el tema.

El Presidente de la Comisión de Derechos Humanos en Coahuila, Hugo Morales, señaló que el reconocer los derechos de las personas criminales, es una acción de impunidad, pues se les debe aplicar sanciones por sus hechos.

"Las personas que delinquen, trastocan la tranquilidad y la paz social, tienen que ser sancionadas, no protegidas, por ello estamos en desacuerdo con la referencia que hizo el Presidente de la República, pues hablamos de actos de impunidad para quienes se dedican al crimen organizado", reiteró el funcionario.

De igual manera, afirmó que la labor primordial del estado es garantizar la protección de los derechos humanos de los ciudadanos, pero con una garantía de paz y seguridad: "Los delincuentes también tienen derechos, pero es a un proceso legal y sn tortura de autoridades, así como a una defensa adecuada, pero no a otro tipo de garantías".

Finalmente, Hugo Morales reiteró que no está de acuerdo con lo expresado por Andrés Manuel López Obrador debido a que no se les pueden otorgar garantías de derechos a los delincuentes, pues hay víctimas de por medio a la que sí se les debe asegurar que no habrá impunidad por las violaciones que sufrieron ellos o sus familiares.