Detectan construcción irregular de viviendas

ARTEAGA, COAH.- El alcalde de Arteaga, Ramiro Durán dio a conocer que al momento no hay licencias para las construcciones de fraccionamientos, sobre todo en zonas que se vean afectadas en su flora y fauna, por lo que se revisa por parte de Desarrollo Urbano si en administraciones pasadas se otorgaron los permisos.

"El caso que causó polémica lo estamos revisando tanto con Desarrollo urbano, así como en cabildo, no estamos en contra de que se establezcan más asentamientos urbanos, pero sí de aquellos que dañan la naturaleza y el medio ambiente", indicó.

De igual manera, agregó: es una situación que causó mucha polémica y estamos en revisión, no tenemos ningún permiso o licencia de fraccionamientos nuevos y por eso le pedí al director de Desarrollo Urbano que revisara si se otorgaron y qué los dio; pero es importante que no tengan impacto ambiental", reiteró.

De ser así, le toca a la Secretaría del Medio Ambiente y a la SEMARNAT cambiar el uso de suelo y posteriormente, notificarlo al Ayuntamiento de Arteaga, pero mientras tanto, las obras del nuevo fraccionamiento estarán en revisión directamente por la Presidencia Municipal pues afectan el medio ambiente, expresó Ramiro Durán.

Cabe señalar que para el gobierno de Arteaga es por completo desconocido el proyecto de la pequeña ciudad en la zona serrana de Arteaga, afirmó el alcalde, Ramiro Durán, quien aseguró que la Dirección de Desarrollo Urbano Municipal no tiene reporte alguno de la supuesta edificación de 7 mil viviendas en medio del bosque.

"No vamos a autorizar dicho proyecto, primero porque no hay una solicitud del desarrollador y, en segundo término, porque una urbanización de tales características tendría un impacto ambiental que se debería revisar; ello luego de que un grupo inmobiliario anunció en redes sociales sobre dicho desarrollo en el cañón de San Antonio, sin embargo, no da cuenta del impacto ambiental que ocasionaría a la foresta de la zona.