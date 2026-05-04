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Coahuila

Decomisan cerca de 500 kilos de sustancias ilícitas en carretera de Coahuila

Un operativo federal en la carretera a Zacatecas permitió interceptar un cargamento oculto en un camión de carga; el conductor fue detenido y puesto a disposición de las autoridades.

Por Marco Juarez - 04 mayo, 2026 - 08:55 a.m.
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      SALTILLO, Coahuila.-Un despliegue coordinado entre la Guardia Nacional, en su División Carreteras, y la Fiscalía General de la República (FGR) culminó con el aseguramiento de aproximadamente media tonelada de marihuana en territorio coahuilense, sobre la carretera que conecta con Zacatecas.

      De acuerdo con los reportes oficiales, los agentes marcaron el alto a un camión tipo plataforma con caja seca para una inspección de rutina.

      Durante la revisión, detectaron un cargamento ilícito escondido entre la mercancía, lo que derivó en el inmediato aseguramiento de la unidad.

      El conductor, identificado como Martín Soto, de 48 años, declaró a las autoridades que había partido desde la Ciudad de México con destino a Piedras Negras. Tras el hallazgo, fue detenido en el sitio y trasladado ante el Ministerio Público Federal.

      Tanto la droga como el vehículo quedaron bajo resguardo oficial mientras continúan las investigaciones para esclarecer el origen del enervante y su posible relación con grupos delictivos que operan en la región.

      Acciones de la autoridad

      Las indagatorias siguen en curso para determinar responsabilidades adicionales y posibles rutas de trasiego.

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