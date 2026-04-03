Detienen a dos hombres por homicidio de Andrés N en Saltillo

SALTILLO, COAH.- Elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) lograron la detención de dos hombres, señalados como presuntos responsables del homicidio de un hombre, tras una riña registrada en la colonia Satélite Sur, al norponiente de la ciudad.

Los hechos ocurrieron la mañana del jueves, cuando se reportó a una persona lesionada por arma blanca. Al arribar al lugar, cuerpos de emergencia localizaron a un hombre identificado como Andrés N, de 35 años de edad, quien presentaba diversas heridas.

De acuerdo con las primeras investigaciones, la agresión se habría derivado de una riña relacionada con conflictos previos.

Tras tomar conocimiento de los hechos, y mediante labores de investigación coordinadas con corporaciones de seguridad estatales y municipales, elementos de la AIC lograron ubicar y detener a los presuntos responsables: Lino N, de 40 años, y su padre, de 68 años.

El lesionado fue trasladado de emergencia a un hospital en código rojo; sin embargo, horas más tarde perdió la vida mientras recibía atención médica.

Los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público, instancia que determinará su situación jurídica conforme a derecho.