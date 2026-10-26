Escuelas de Coahuila instalarán altares para el Día de Muertos

SALTILLO, Coah. - Más de mil 500 altares de muertos se instalarán en escuelas de Coahuila como parte de las celebraciones del Día de Muertos, informó Edgar Alejandro Veloz, director de Primarias de la Secretaría de Educación del Estado (SEDU), quien llamó a reforzar las medidas de seguridad para evitar incendios.

El funcionario señaló que el uso de veladoras en las ofrendas escolares es mínimo y que, en algunos casos, se utilizan principalmente con fines decorativos. Añadió que en años anteriores estas actividades se han realizado sin incidentes y confió en que este año se mantenga el saldo blanco.

Veloz destacó que la elaboración de altares es una tradición anual en los planteles, en la que participan docentes y padres de familia para preservar las costumbres mexicanas y acercarlas a las nuevas generaciones.

Ante estas actividades, exhortó a las comunidades escolares a extremar precauciones, evitar materiales que representen riesgos y mantener la seguridad de niñas, niños y demás integrantes de los planteles.

El director de Primarias explicó que las actividades relacionadas con los altares se realizarán principalmente entre jueves y viernes, debido a los ajustes en el calendario escolar por el fin de semana largo.

Precisó que el viernes los docentes participarán en la segunda sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar, mientras que el lunes será día de asueto general por el Día de Muertos. Las clases se reanudarán el martes 3 de noviembre.

Sobre los siguientes días de descanso, indicó que el lunes 16 de noviembre será el próximo día de suspensión de actividades escolares al que hizo referencia durante la entrevista.