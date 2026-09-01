Empresas de Coahuila se preparan para la reducción de jornada laboral

SALTILLO, COAH.- Empresas de Coahuila ya realizan pruebas piloto y ajustes internos para prepararse ante la reducción de la jornada laboral, aunque la variación en la demanda, especialmente en el sector automotriz, dificulta definir con precisión cómo operarán los nuevos esquemas.

Así lo señaló Diego Gándara Cavazos, presidente de la Asociación de Industriales y Empresarios de Ramos Arizpe (AIERA), quien explicó que la capacidad productiva de las plantas depende principalmente del comportamiento de los pedidos.

"Desafortunadamente tenemos ya dos años con mucho movimiento en el tema de la demanda, hablando del tema automotriz principalmente, pero también otras industrias", señaló.

Ante este escenario, consideró favorable que la reducción de la jornada laboral avance de manera gradual y progresiva, al advertir que aplicarla de forma repentina podría repercutir en los rendimientos y las utilidades de las compañías.

"Definitivamente, la reducción de la jornada laboral es algo que va a irse implementando. Es bueno que haya sido gradual, que haya sido progresivo; definitivamente una reducción de golpe es complicadísimo y aparte que afecta directamente a los rendimientos y a las utilidades de las empresas", afirmó.

Gándara Cavazos indicó que las compañías estudian distintas opciones para conservar sus niveles de producción, entre ellas aumentar sus plantillas, contratar más trabajadores, automatizar procesos y modificar sus esquemas de operación.

Explicó que el impacto no será uniforme. Algunas industrias que actualmente enfrentan una menor demanda todavía no resienten de manera significativa los cambios en las jornadas, mientras que otras deberán realizar inversiones para conservar su capacidad instalada.

Como parte de la preparación, representantes del sector empresarial han sostenido reuniones con organismos y cámaras industriales para intercambiar información y orientar a las compañías sobre las modificaciones. El tema también ha sido abordado dentro del Consejo Tripartita de Relaciones Laborales.

La incorporación de inteligencia artificial constituye otra de las alternativas que algunas empresas ya utilizan para automatizar tareas y disminuir tiempos de operación. De acuerdo con el dirigente empresarial, esto permite recuperar horas que posteriormente pueden destinarse a actividades productivas.

Las pruebas piloto ya se llevan a cabo en distintas áreas y departamentos. En los espacios administrativos o de staff, algunas compañías cuentan desde años atrás con esquemas de jornadas reducidas, mientras que en las áreas operativas y productivas apenas se evalúan modelos que permitan determinar cuál funciona mejor para cada empresa.

Gándara Cavazos estimó que para el 1 de enero la mayoría de las compañías estará en condiciones de aplicar los cambios, aunque aclaró que no puede hablar por la totalidad del sector.

"Yo no pudiera hablar por todos, pero a lo que hemos visto en los diferentes foros que hemos organizado, la mayoría ya lo trae dentro de su agenda y se ha venido trabajando", sostuvo.