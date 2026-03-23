Secretaría de Educación adelanta vacaciones de Semana Santa en Coahuila

Aunque el calendario oficial de la Secretaría de Educación marca el inicio de las vacaciones de Semana Santa a partir del próximo lunes 30 de marzo, la salida de alumnos se adelantará para esta semana ante la realización del Consejo Técnico.

Estudiantes de educación preescolar, primaria y secundaria acudirán a clases tan sólo hasta el próximo jueves, para posteriormente entrar en la etapa de receso de actividades hasta el 13 de abril.

De acuerdo al calendario, este viernes 27 de marzo se realizará el Consejo Técnico Escolar, programado dentro de las actividades, en donde personal docente y administrativo realizará actividades de organización.

Autoridades educativas indicaron que, si bien el periodo vacacional comienza formalmente el lunes, en los hechos el receso se adelanta al no haber clases este viernes, sin embargo los docentes si acudirán a actividades.

En la región Centro, alrededor de 73 mil alumnos serán los que disfruten de este periodo de descanso, en donde se pide a mantener las actividades de repaso ante las actividades que se han realizado en el ciclo escolar.