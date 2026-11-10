DIF Saltillo ofrece hemodiálisis gratuitas para pacientes renales

SALTILLO, COAH.- El DIF Saltillo dispone de 90 sesiones gratuitas de hemodiálisis para pacientes con enfermedad renal crónica, como resultado de un convenio con una clínica privada que donó los tratamientos para apoyar a personas que requieren este servicio.

Alfonso Figueroa, director del organismo municipal, informó que las sesiones ya están disponibles y pueden solicitarse en las instalaciones del DIF Saltillo, donde los interesados recibirán un vale para canjearlo directamente en la clínica participante.

Explicó que los pacientes deben presentar una copia de su identificación oficial y del dictamen médico en el que se indique la necesidad de recibir el tratamiento. El apoyo puede solicitarse para una o varias sesiones, de acuerdo con los requerimientos médicos.

El funcionario señaló que las hemodiálisis representan un gasto considerable para las familias y que, aunque algunas instituciones públicas ofrecen este servicio, en ocasiones los tratamientos se programan con intervalos mayores a los que requieren los pacientes.

Indicó que la iniciativa surgió luego de recibir solicitudes de apoyo para personas con enfermedad renal, por lo que el DIF buscó alternativas para atender esta necesidad y evitar que los gastos afecten la economía familiar.

Figueroa detalló que las sesiones fueron donadas por la clínica Dimus, de reciente instalación en la región, cuyas instalaciones fueron verificadas por personal del organismo municipal.

La clínica se ubica sobre la calle Presidente Cárdenas, en el cruce con Hidalgo, frente a Oficentro.