Club Rotarios entrega 23 sillas de ruedas a saltillenses con discapacidad

SALTILLO, COAHUILA.- Gracias a la suma de esfuerzos entre el Gobierno Municipal de Saltillo y el Club Rotarios Saltillo Empresarial, se llevó a cabo la donación de 23 sillas de ruedas en beneficio de igual número de saltillenses con discapacidad o movilidad reducida.

Esto fue posible a través del DIF Saltillo, la Dirección de Desarrollo Social y el Club Rotarios Saltillo Empresarial, que establecieron una alianza estratégica que permite identificar, seleccionar y atender a los beneficiarios que más lo necesitan.

¿Qué ocurrió?

De esta manera el Club Rotarios entregó la donación de las 23 sillas de ruedas con un monto aproximado de 100 mil pesos.

Luly López Naranjo, presidenta honoraria del DIF Saltillo, agradeció a nombre del alcalde Javier Díaz González el compromiso del Club Rotario Saltillo Empresarial para mejorar la calidad de vida de las y los ciudadanos.

"Esta colaboración refleja el compromiso compartido entre sociedad civil y gobierno municipal para garantizar el acceso a apoyos funcionales y fomentar una comunidad más solidaria e incluyente", mencionó.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

En representación de Ernesto Siller Torres, director de Desarrollo Social, Gabriela Montemayor González, directora de Centros Comunitarios, destacó el compromiso del Club Rotario Saltillo Empresarial con la inclusión y el servicio comunitario en beneficio de quienes más lo necesitan.

Por parte del Club Rotarios Saltillo Empresarial estuvieron presentes su presidenta Ana Elvia Valdés; Patricia Moreno, directora de Proyectos; así como Alma Cabello, quienes reiteraron su compromiso de seguir trabajando de la mano con el Gobierno Municipal de Saltillo con acciones como operaciones de cataratas, prótesis y diferentes beneficios para la población.

Durante la entrega estuvieron presentes, Roberto Cárdenas, director general del DIF Saltillo; así como el equipo de Mejora Coahuila en representación del gobernador Manolo Jiménez Salinas y del coordinador general, Gabriel Elizondo Pérez..