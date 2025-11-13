Brigadas del gobierno mejoran movilidad y seguridad vial en Saltillo

SALTILLO, COAHUILA.- Por instrucción del alcalde Javier Díaz González, brigadas del programa "Aquí Andamos" continúan con acciones para mejorar la movilidad y la seguridad de automovilistas, ciclistas y peatones, a través de trabajos de pintura y delimitación de carriles viales en los principales bulevares de la ciudad.

Personal de la Dirección de Infraestructura y Obra Pública de Saltillo, con el impulso del gobernador Manolo Jiménez Salinas, delimitaron los carriles viales de la calle Prolongación Francisco de Urdiñola, al sur de la ciudad.

En el tramo que comprende entre el periférico Luis Echeverría Álvarez y el bulevar Emilio Arizpe de la Maza, cuadrillas municipales realizaron labores para aplicar pintura blanca para delimitar los carriles viales centrales, a fin de ordenar el tránsito vehicular, prevenir accidentes y mantener en óptimas condiciones la imagen urbana.

Estas acciones dan respuesta a las peticiones ciudadanas a través del chatbot oficial "Saltillo Fácil", al número 844-160-08-08, en el que se pedía la correcta delimitación de carriles, con el propósito de permitir a los conductores identificar con claridad los espacios de circulación, retornos y zonas de cruce, e incrementar así una conducción más segura y fluida en este sector de la ciudad a toda hora del día y la noche.

Asimismo, el Gobierno de Saltillo realiza trabajos de pintura y de delimitación de carriles en los principales bulevares de la ciudad, como Venustiano Carranza, Antonio Cárdenas, Francisco Coss, Mirasierra, Fundadores, Emilio Arizpe de la Maza, Nazario S. Ortiz de la Garza, entre muchos más.

¿Qué acciones se están llevando a cabo en Saltillo?

Como parte de la estrategia del alcalde Javier Díaz, de mejorar los lugares públicos a fin de fortalecer el tejido social, personal de la Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable intervino las distintas áreas verdes de Paseo de la Reforma.

En este lugar, en una primera etapa, cuadrillas municipales atendieron con deshierbe y retiro de basura y desechos acumulados en el espacio ubicado entre las calles Prolongación Francisco de Urdiñola y José María LaFragua.

Este emblemático espacio público es utilizado por familias saltillenses, además de las y los estudiantes de los diferentes complejos educativos que se encuentran a su alrededor.

Sumado a esto, brigadas pertenecientes al Vivero Municipal de Saltillo llevaron a cabo acciones de reforestación en las áreas verdes que se encuentran en la intersección poniente de la calle Manuel Pérez Treviño y el periférico Luis Echeverría Álvarez.

En este espacio, el Gobierno Municipal sembró plantas ornamentales de diferentes especies como Ajillo, Rosa Laurel, Cenizo y Lirio Persa, entre otras.

¿Cuál es el compromiso del alcalde con la movilidad?

El alcalde Javier Díaz González reafirma su compromiso con una movilidad más segura y ordenada, a través del mantenimiento constante de los bulevares, avenidas principales y espacios públicos, a fin de mejorar la calidad de vida de las familias saltillenses y el buen funcionamiento de la infraestructura urbana en la localidad.