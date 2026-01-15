Rescatan a dos jóvenes atrapadas en incendio en Portal de Aragón

SALTILLO, Coahuila.-Dos jóvenes quedaron atrapadas al interior de una casa que se incendiaba la mañana de este jueves en el fraccionamiento Portal de Aragón, lo que movilizó a los cuerpos de emergencia tras múltiples llamadas al número 911.

El siniestro se registró alrededor de las 06:00 horas y fue canalizado al personal de Bomberos, quienes se trasladaron a la Privada San Miguel, donde se reportaba fuego en el interior del domicilio y la presencia de personas atrapadas.

El incendio y el rescate

A su llegada, los rescatistas encontraron la vivienda cerrada, por lo que forzaron la puerta principal para ingresar y comenzar las labores de búsqueda y combate del incendio.

De manera preliminar se informó que tres mujeres habitaban el lugar; sin embargo, al interior solo fueron localizadas dos jóvenes.

Se trata de Dulce Karina "N", de 20 años, originaria de Nueva Rosita, y Brenda "N", de 23 años, procedente de Múzquiz, quienes residían en el inmueble. Ambas, asustadas por el avance del fuego, se refugiaron en una de las habitaciones.

Los bomberos lograron auxiliarlas y evacuarlas a través de un balcón, donde colocaron una escalera para facilitar su salida.

Una vez a salvo, elementos de la Policía Municipal las resguardaron mientras el área permanecía acordonada para permitir las maniobras de los cuerpos de emergencia.

Atención médica y causas del incendio

Personal de la Cruz Roja arribó al lugar y valoró a las jóvenes, quienes presentaban síntomas de intoxicación por inhalación de humo, por lo que fueron trasladadas a las instalaciones de la institución para realizar estudios y descartar daños en las vías respiratorias.

Finalmente, los bomberos sofocaron el incendio, el cual presuntamente se originó en un refrigerador ubicado en la cocina a causa de un cortocircuito. Los daños se concentraron en esa área y personal de Protección Civil inspeccionó el inmueble, descartando afectaciones estructurales.