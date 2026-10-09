Hombre pierde el control y vuelca su auto en el bulevar Fundadores

Un conductor de 39 años fue detenido tras volcar su automóvil e impactar contra una luminaria en la lateral del bulevar Fundadores, en Saltillo, durante la mañana de este viernes.

El accidente ocurrió antes del cruce con Solidaridad, a la altura de la colonia Ignacio Zaragoza, cuando Eduardo Mauricio "N" perdió el control de un Toyota Camry, subió a la banqueta y chocó contra una estructura metálica, que terminó derribada.

Tras el impacto, el vehículo quedó volcado sobre la vialidad, lo que movilizó a elementos de la Policía Municipal, agentes de Tránsito y personal del cuerpo de Bomberos.

Los rescatistas revisaron al conductor y descartaron lesiones de consideración. No se reportaron personas lesionadas por el percance.

Durante la revisión del automóvil, los elementos municipales encontraron latas de cerveza en el interior, por lo que surgió la sospecha de que el conductor pudo haber manejado bajo los efectos del alcohol.

El hombre fue detenido y puesto a disposición del Ministerio Público, instancia que determinará su situación legal y dará seguimiento a las investigaciones correspondientes.

Elementos de Tránsito Municipal abanderaron la zona y coordinaron las maniobras para retirar el vehículo, mientras el accidente generó congestionamiento vial en el sector.