Cabildo de Saltillo presentará multas de movilidad este viernes

SALTILLO, Coah.- El Cabildo de Saltillo dará a conocer este viernes 11 de septiembre los nuevos montos de las multas de movilidad, como parte de la actualización del reglamento municipal.

Eduardo Medrano, regidor y presidente de la Comisión de Seguridad, informó que la propuesta busca mejorar la seguridad y el orden vial ante los múltiples accidentes registrados en la ciudad, varios de ellos relacionados con menores que conducen motocicletas.

El funcionario señaló que el proyecto no contempla un incremento considerable de las sanciones y aclaró que la intención no es aumentar la recaudación municipal.

Explicó que la propuesta surgió de una revisión de las multas vigentes en Saltillo y de una comparación con las sanciones aplicadas en Monterrey, San Pedro Garza García, Querétaro, Guadalajara y Zapopan.

De acuerdo con Medrano, las multas municipales de Saltillo se encuentran por debajo de las aplicadas en esos municipios.

El nuevo reglamento establecerá una jerarquía de movilidad, en la que el peatón tendrá prioridad sobre los demás usuarios de la vía pública. Después se considerarán otros medios de transporte, hasta llegar al vehículo automotor.

La actualización también contempla regular motocicletas de menor cilindrada, scooters, vehículos eléctricos y unidades todo terreno, además de otros medios de transporte que circulan en zonas como el Centro Histórico.

Medrano sostuvo que las sanciones deben contribuir a generar mayor responsabilidad entre los usuarios de las calles y prevenir accidentes, no funcionar únicamente como un mecanismo de recaudación.

El Cabildo continúa recibiendo a grupos de motociclistas y peatones para conocer sus propuestas y preocupaciones antes de concluir el proyecto.

La participación de estos sectores busca incorporar las condiciones y necesidades de quienes utilizan diariamente las vialidades de Saltillo.

Los montos definitivos de las multas serán presentados durante la sesión de Cabildo de este viernes.