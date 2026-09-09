Javier Díaz entrega obra de pavimentación en Saltillo

Saltillo, Coah.- El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, cumplió un compromiso más con la ciudadanía al entregar una obra de rehabilitación de pavimento en la colonia Universidad Pueblo que había sido solicitada por las y los vecinos.

"Hoy cumplimos con el recarpeteo de la calle Luis Contreras de la Fuente. Seguimos trabajando de la mano del gobernador Manolo Jiménez Salinas, viendo lo que la ciudadanía necesita y con ello mejorar su calidad de vida", refirió.

El presidente municipal de Saltillo mencionó que para esta obra se aplicó una inversión de más de un millón de pesos, con el apoyo y respaldo del gobernador de Coahuila.

Javier Díaz recordó además que se trabaja en Saltillo con programas que mejoran la calidad de vida de las familias, consolidándola como una de las ciudades más competitivas y la capital más segura del país.

En el evento se contó con la presencia de María Bárbara Cepeda Boehringer, secretaria de Vinculación Ciudadana, Proyectos de Innovación Social e Inversión Público Productiva, y de Eduardo Medrano Aguirre, regidor y diputado local electo, quien destacó que el alcalde Javier Díaz le entra siempre con obras sociales que la gente pide.

"Son obras que la gente necesita y esto se lo agradecemos muchísimo alcalde, por todo tu trabajo que llevas no nada más al distrito 15, sino a todo Saltillo. Tenemos grandes aliados en el alcalde Javier Díaz y el gobernador Manolo Jiménez", dijo.

Eduardo Medrano reiteró su compromiso de seguir apoyando para que a Saltillo le vaya bien a partir del 1 de enero que asuma su cargo como diputado local en el Congreso del Estado.

Antonio Nerio Maltos, director de Infraestructura y Obra Pública, informó que la rehabilitación de pavimento se realizó en la calle Luis Contreras de la Fuente, entre Palma Gorda y Aquiles Cerdán.

"Se realizaron trabajos como bacheo profundo y barrido; riego de liga que nos ayuda a que la carpeta asfáltica se adhiera a la superficie; carpeta asfáltica de 4 centímetros de espesor compactos; y renivelación de brocales existentes", dijo.

A nombre de las y los beneficiarios, Soledad de León de la Cruz agradeció al alcalde Javier Díaz por estar en su colonia y por la obra.

"Esta obra de pavimentación es tan importante porque representa un gran beneficio para nosotros, nos facilita el día a día y mejora mucho las condiciones de nuestra colonia. Queremos agradecerle por escuchar nuestras necesidades y esperamos seguir contando con su apoyo", dijo.

Durante el evento estuvo presente Amal Esper Serur, regidora integrante de la Comisión de Planeación, Urbanismo, Obras Públicas y Centro Histórico; así como vecinas y vecinos del sector.