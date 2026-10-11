UTC ampliará su oferta académica con nuevas carreras en Coahuila

SALTILLO, COAH.- La Universidad Tecnológica de Coahuila (UTC) incorporará a partir de enero de 2027 las carreras de electromovilidad y semiconductores, con las que busca responder a la demanda de personal especializado de los sectores productivos.

Sergio Alberto Guadarrama Cortés, rector de la institución, informó que la ampliación de la oferta académica ocurre en un contexto de crecimiento sostenido de la matrícula, que pasó de alrededor de 2 mil 400 estudiantes a 4 mil 50 actualmente.

El incremento en el número de alumnos también ha generado presión sobre la capacidad física de la universidad, por lo que mantener el crecimiento únicamente mediante clases presenciales representa un reto en materia de infraestructura.

Ante esta situación, la UTC ha comenzado a ampliar sus alternativas de educación en línea como una vía para aumentar la cobertura sin depender exclusivamente de los espacios disponibles en las aulas.

Guadarrama Cortés explicó que mediante esta modalidad se han incorporado materias y especialidades vinculadas con sectores estratégicos para la industria, entre ellos el automotriz, la nanotecnología y la automatización.

Actualmente son 46 los estudiantes que cursan programas bajo este esquema, pero la institución prevé un crecimiento importante para el próximo periodo escolar, con una meta cercana a 140 alumnos en línea a partir de enero de 2027.

El rector señaló que la intención es que la educación digital avance de manera gradual hasta consolidarse como una alternativa para ampliar el acceso a la formación profesional, especialmente frente al aumento en la demanda de espacios universitarios.

En paralelo, las nuevas carreras de electromovilidad y semiconductores permitirán ampliar las opciones de preparación en áreas relacionadas con industrias que requieren perfiles especializados y que representan nuevas oportunidades laborales y de formación.

La estrategia de la UTC contempla así combinar la oferta presencial con modalidades digitales para atender el crecimiento de su comunidad estudiantil y evitar que las limitaciones de infraestructura frenen el ingreso de nuevos jóvenes.