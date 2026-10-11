Nazira Zogbi organiza ferias de empleo en Saltillo y Torreón

SALTILLO, COAH.- Con alrededor de 400 oportunidades laborales para personas con discapacidad y adultos mayores, la Secretaría del Trabajo de Coahuila organizará ferias de empleo en Saltillo y Torreón durante octubre, informó su titular, Nazira Zogbi Castro.

Las jornadas están programadas para los días 21 y 28 de octubre y buscan facilitar el contacto directo entre quienes buscan trabajo y las empresas que cuentan con puestos disponibles.

La funcionaria detalló que en Saltillo se contempla realizar una de las actividades en las instalaciones del Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón (CRIT), mientras que también habrá una jornada en Torreón.

Aunque las ferias darán especial atención a las personas con discapacidad y a los adultos mayores, podrán participar buscadores de empleo de cualquier sector de la población. "Si se trata de incluir a todos, no vamos a hacer un evento de inclusión sin incluir a todos. Entonces lo podemos considerar como una feria de empleo abierta, en donde tendremos especial énfasis para personas con discapacidad y adultos mayores", expresó Zogbi Castro.

La secretaria explicó que estas actividades pretenden reducir las dificultades que enfrentan algunos sectores para incorporarse al mercado laboral, particularmente quienes encuentran obstáculos relacionados con la edad o alguna discapacidad. Añadió que el objetivo es acercar a los aspirantes con los empleadores para que conozcan las opciones de contratación y puedan postularse a los puestos acordes con sus perfiles y capacidades.

Por otra parte, Zogbi Castro indicó que la bolsa de trabajo de Saltillo dispone actualmente de alrededor de mil vacantes, una alternativa para las personas interesadas en incorporarse a la actividad productiva en la región.

La titular de la dependencia reiteró que las ferias forman parte de las acciones estatales para ampliar el acceso al empleo y promover condiciones de inclusión para distintos grupos de la población. Finalmente, invitó a los interesados a mantenerse atentos a la información oficial sobre las sedes y los detalles de cada jornada, a fin de conocer las ofertas laborales y participar en los procesos de contratación.