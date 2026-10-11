Javier Díaz entrega donativo al Teletón 2026 en Saltillo

Saltillo, Coah.- A nombre de las y los saltillenses, el alcalde Javier Díaz González, acompañado por la presidenta honoraria del DIF Saltillo, Luly López Naranjo, entregó un donativo de un millón de pesos al Teletón 2026.

"Con compromiso y solidaridad, por segundo año consecutivo, hacemos esta donación para contribuir a que más pacientes del CRIT Coahuila reciban servicios de rehabilitación y mejores oportunidades para salir adelante", dijo.

El alcalde mencionó que, más que una campaña de recaudación de fondos, este evento representa una muestra de solidaridad, empatía y compromiso social que invita a unir esfuerzos por una causa que transforma vidas.

Reiteró que en Saltillo la inclusión y el bienestar de las personas con discapacidad son una prioridad desde el inicio de su administración.

Díaz González recordó que Saltillo recibió la Medalla por la Inclusión Gilberto Rincón Gallardo-Teletón 2025 y, en este año, el Premio a las Mejores Prácticas de Gobiernos Locales por las acciones impulsadas en materia de inclusión.

"A través del DIF Saltillo, que dirige mi esposa Luly López Naranjo, fortalecemos acciones y programas que generan condiciones de igualdad. Estamos construyendo una ciudad donde todas y todos tengan oportunidades para salir adelante y donde ninguna condición sea una limitante", refirió.

Javier Díaz reconoció el trabajo de Herminio Rodríguez Torres, director general del CRIT Coahuila, así como de todo el personal que día a día transforma la vida de las y los beneficiarios que asisten.

"En Saltillo, la inclusión no solo se dice, ¡se demuestra con hechos! Porque incluir es abrir oportunidades, derribar barreras y garantizar que todas las personas tengan un lugar", puntualizó.