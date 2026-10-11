Mayra Valdés destaca la crianza compartida para prevenir violencia

SALTILLO, COAH.- Establecer límites desde la infancia y fortalecer la crianza compartida entre ambos padres son medidas necesarias para prevenir conductas violentas durante la adolescencia, afirmó Mayra Valdés, secretaria de las Mujeres en Coahuila, al reconocer que existen casos de agresiones de hijos contra sus madres.

La funcionaria señaló que, aunque este tipo de situaciones no registra una incidencia elevada en la entidad, las mujeres afectadas reciben acompañamiento psicológico y se solicita la intervención de la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (PRONNIF) para atender a los menores involucrados.

Valdés consideró que la formación desde los primeros años de vida es fundamental para que niñas y niños aprendan a respetar límites y mantengan esas pautas de convivencia al llegar a la adolescencia. "Yo creo que desde la edad de la niñez tenemos que poner un alto, tenemos que fijar límites con las y los niños para que en su etapa adolescente sigan ellos perseverando esos límites como familia", expresó.

Explicó que algunas madres que trabajan pueden experimentar culpa por el tiempo que pasan fuera de casa y tratar de compensar esa ausencia mediante regalos, permisos o una actitud excesivamente permisiva. Ante ello, insistió en la importancia de ejercer la autoridad parental y compartir las responsabilidades de crianza.

En otro tema, la secretaria informó que mantiene comunicación con la Fiscalía General del Estado para dar seguimiento a grupos y páginas de redes sociales que difunden mensajes de odio contra las mujeres o promueven la violencia de género. Indicó que se han identificado publicaciones de este tipo, algunas de las cuales fueron reportadas y retiradas. Sin embargo, evitó revelar los nombres de las páginas detectadas.

Valdés advirtió que, pese a las ventajas de internet, las plataformas digitales también pueden convertirse en espacios para difundir contenidos que alienten las agresiones contra las mujeres.

Finalmente, sostuvo que las acciones de prevención se reforzarán para atender no solo la violencia de género, sino también la violencia familiar y otras conductas que perjudican la convivencia social.