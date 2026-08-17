Rickettsiosis en Coahuila: Eliud Aguirre llama a prevenir y buscar atención médica

SALTILLO, COAH.- La demora en recibir atención médica continúa como uno de los factores asociados con la elevada mortalidad por rickettsiosis en Coahuila, advirtió Eliud Aguirre Vázquez, secretario de Salud estatal.

El funcionario exhortó a la población a no automedicarse y a buscar atención especializada de manera oportuna, especialmente cuando existen síntomas compatibles con la enfermedad y antecedentes de contacto con garrapatas o convivencia con mascotas.

Explicó que algunos pacientes recurren inicialmente a farmacias o establecimientos de primer contacto y, al no observar mejoría, buscan atención en otros sitios antes de llegar a un hospital. Este recorrido puede ocasionar que reciban diferentes medicamentos sin contar con un diagnóstico preciso, lo que retrasa el tratamiento adecuado. Para cuando llegan a una unidad hospitalaria, la enfermedad puede haber provocado un deterioro importante de órganos, complicando las posibilidades de recuperación.

Aguirre Vázquez señaló que la prevención también debe comenzar en los hogares, principalmente en aquellos donde existen mascotas, debido a que las garrapatas constituyen uno de los principales vectores de transmisión de la rickettsiosis. Por ello, recomendó mantener a perros y gatos con baños, desparasitación y vacunas al día, además de utilizar productos específicos para prevenir y combatir la presencia de garrapatas.

Como parte de las medidas preventivas, la Secretaría de Salud mantiene un programa de macrobrigadas en distintos municipios de Coahuila. En estas jornadas se realizan acciones de desparasitación y esterilización de mascotas, así como la aplicación de productos destinados a combatir las garrapatas.

El titular de Salud informó que las macrobrigadas se extenderán por todo el estado para acercar estos servicios a las familias y disminuir el riesgo de transmisión de la enfermedad. Municipios como Monclova, Arteaga y Sabinas, entre otros, han concentrado una mayor cantidad de casos, por lo que en estas zonas se reforzarán las acciones de prevención y detección oportuna.

El secretario insistió en que, ante la aparición de síntomas compatibles con rickettsiosis, la población debe acudir de inmediato a una unidad médica, particularmente si existe antecedente de contacto con garrapatas o convivencia con mascotas. Reiteró que identificar la enfermedad e iniciar el tratamiento de manera oportuna son factores determinantes para impedir que avance hasta generar complicaciones graves.