Coahuila

Más de 250 niños celebran el Día de Reyes en Monclova: Iglesia del Pueblo organiza convivencia

La Iglesia del Pueblo se convirtió en un punto de encuentro para fortalecer la comunidad durante el Día de Reyes.

Por Carolina Salomón - 10 enero, 2026 - 10:31 a.m.
      En un ambiente de alegría, esperanza y convivencia familiar, más de 250 niñas y niños del sector Oriente de Monclova celebraron el Día de Reyes con una emotiva convivencia organizada por la Iglesia del Pueblo, en una zona donde cada año a muchas familias les resulta difícil que los Reyes Magos lleguen debido a la complicada situación económica.

      Las y los pequeños, acompañados de sus padres, disfrutaron de un trozo de rosca, piñatas, dulces y bebidas, en una tarde marcada por las risas y los abrazos, mientras la música amenizaba el festejo y fortalecía el espíritu de unidad entre los asistentes.

      Chicos y grandes participaron con entusiasmo en la tradicional quiebra de piñatas, reflejando la ilusión propia de estas fechas y recordando la importancia de compartir y convivir en familia.

      El evento se desarrolló al exterior de la Iglesia del Pueblo, convirtiendo el espacio en un punto de encuentro donde prevalecieron los buenos deseos y la fraternidad.

      El pastor Valentín Bustos estuvo presente durante la celebración, donde además de acompañar a las familias, compartió un mensaje de armonía, fe y esperanza, deseándoles un año lleno de bendiciones, salud y paz.

      Esta celebración del Día de Reyes se convirtió en un recordatorio del valor de la unión familiar y la solidaridad, demostrando que, cuando se comparte con amor, la ilusión llega a todos los hogares y fortalece el tejido de la comunidad.

