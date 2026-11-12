Pide Elizondo cuidar relación comercial con Estados Unidos

SALTILLO, COAH.- Ante la posibilidad de que Estados Unidos imponga nuevos aranceles a México por el tránsito de caravanas migrantes, el senador Gabriel Elizondo pidió privilegiar el diálogo entre ambos gobiernos para evitar afectaciones a la relación comercial y a la economía nacional.

Impacto de los Aranceles en la Economía Mexicana

El legislador advirtió que una medida de este tipo tendría consecuencias importantes para México, debido a que alrededor del 85 por ciento de las exportaciones nacionales tienen como destino el mercado estadounidense, principal socio comercial del país.

Señaló que la incertidumbre también genera inquietud entre los sectores empresariales, particularmente en las regiones fronterizas y en los clústeres automotrices del sureste de Coahuila, donde numerosas compañías dependen de las operaciones comerciales con Estados Unidos.

Elizondo indicó que la aplicación de aranceles podría repercutir en la actividad de las empresas, poner en riesgo fuentes de empleo y afectar a miles de familias que dependen de esta dinámica económica.

Por ello, consideró importante dar seguimiento a las declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump, y mantener abiertos los canales de comunicación para alcanzar acuerdos que eviten decisiones perjudiciales para ambas naciones.

Importancia del T-MEC para México

Finalmente, el senador subrayó la necesidad de preservar los beneficios del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), al señalar que este acuerdo comercial sostiene una parte importante de las actividades productivas y los empleos en México.