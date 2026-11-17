SALTILLO, COAH.- Ante la proximidad de los procesos electorales de 2027, el senador de la República por Coahuila, Gabriel Elizondo, llamó a los ciudadanos a no dejarse engañar por perfiles políticos que buscan ganar presencia en colonias, barrios y ejidos, sin mantener un trabajo constante con la población.

El legislador cuestionó que algunos actores políticos reaparezcan en las comunidades cuando se acercan las elecciones, pese a que, dijo, no estuvieron presentes después de los comicios del pasado 7 de junio.

"No los vi después del 7 de junio en las colonias, barrios y ejidos", expresó al señalar que, junto con el equipo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, ha mantenido recorridos y actividades en territorio.

Llamado a la Ciudadanía ante las Elecciones

Elizondo advirtió que el próximo año habrá procesos electorales para renovar diputaciones federales y alcaldías, por lo que pidió a los coahuilenses identificar a quienes mantienen cercanía con la ciudadanía y cumplen sus compromisos.

"Que no caigan en lo que en las próximas fechas van a empezar a querer hacer. Siempre pasa, pero aquí sabemos quiénes son los buenos", manifestó.

El senador también destacó el resultado electoral de la alianza encabezada por el PRI en Coahuila y aseguró que más de 700 mil ciudadanos respaldaron este proyecto en las elecciones del 7 de junio, lo que consideró un mensaje a favor de la seguridad y la estabilidad del estado.

Estrategia de Seguridad en Coahuila

En otro tema, defendió la estrategia de seguridad del gobernador Manolo Jiménez y atribuyó los resultados a la coordinación entre autoridades, el liderazgo estatal y la inversión destinada a esta materia.

Señaló que, durante reuniones en la Ciudad de México con distintos funcionarios y representantes del Ejército Mexicano y la Marina, ha escuchado reconocimientos a la coordinación y las condiciones de seguridad que prevalecen en Coahuila.

Asimismo, consideró necesario recuperar mecanismos de financiamiento para fortalecer a las corporaciones municipales y estatales, como el desaparecido programa Fortaseg. Propuso establecer reglas de operación y objetivos específicos para garantizar que los recursos se destinen exclusivamente a seguridad y atiendan las necesidades de cada región.

Como ejemplo del trabajo en las comunidades, mencionó una reciente visita al ejido Chapultepec, donde destacó la perforación de un pozo de agua con una inversión superior a 4.5 millones de pesos y una profundidad de más de 500 metros, obra que, indicó, busca resolver una problemática que llevaba años afectando a sus habitantes.

Finalmente, sostuvo que las prioridades para Coahuila deben mantenerse en seguridad, salud, empleo, educación y programas sociales, y llamó a dejar de lado las confrontaciones políticas para concentrarse en atender las necesidades de la población.