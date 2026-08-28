Escuelas de Coahuila sufren vandalismo a días del ciclo escolar

SALTILLO, COAH.- A pocos días del inicio del ciclo escolar, 16 planteles de educación básica en Coahuila presentan daños por actos de vandalismo, principalmente por afectaciones o robo de cableado eléctrico.

Emanuel Garza Fishburn, secretario de Educación en Coahuila, informó que los casos se distribuyen en diferentes regiones del estado, aunque la mayor cantidad de incidencias se concentra en la región Sureste y Torreón.

También se han identificado daños en escuelas de las regiones Carbonífera, Centro y Norte, por lo que las autoridades realizan labores de reparación y mantenimiento con el objetivo de que los planteles puedan operar con normalidad a partir del lunes 31 de agosto.

"Sí encontramos algunas escuelas vandalizadas; ahorita la cifra es de 16 instituciones, principalmente temas de cableado eléctrico que fueron afectadas en diferentes partes del estado", señaló.

El secretario consideró que el número de escuelas afectadas es reducido si se compara con el total de aproximadamente 3 mil 800 planteles de educación básica que existen en Coahuila.

Garza Fishburn explicó que los preparativos para el nuevo ciclo escolar comenzaron desde la semana pasada, cuando se reincorporaron a sus actividades los jefes de sector, supervisores de zona y directivos. Durante esta semana también regresaron los docentes, quienes trabajan en coordinación con las autoridades educativas para ultimar los detalles necesarios antes del arranque de clases.

"Estamos justo en ese proceso ahorita", indicó.

El funcionario confió en que las labores emprendidas en los planteles afectados puedan concluir dentro del plazo previsto y no representen un obstáculo para el regreso de los estudiantes.

Las autoridades mantienen vigilancia y seguimiento de las escuelas que registraron daños, con la finalidad de evitar que las consecuencias del vandalismo interfieran con las actividades académicas programadas para el próximo lunes.